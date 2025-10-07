В Одессе продлили дистанционное обучение в школах и детских садах из-за ухудшения погоды

8 и 9 октября все учебные заведения Одессы — школы и детские сады — будут работать в дистанционном формате. Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.
«Решение о дистанционном обучении продлено… Погода, по данным синоптиков, будет ухудшаться», — отметила чиновница.
Напомним, 7 октября в Одессе уже было введено дистанционное обучение из-за объявленного желтого уровня опасности.
По прогнозам синоптиков, 8 и 9 октября в Одесской области ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра 15–20 м/с.
В частности, 8 октября утром и днем на юге Одесской области пройдут сильные дожди — II уровень опасности, оранжевый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
