В Одессе продлили дистанционное обучение в школах и детских садах из-за ухудшения погоды

8 и 9 октября все учебные заведения Одессы — школы и детские сады — будут работать в дистанционном формате. Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Решение о дистанционном обучении продлено… Погода, по данным синоптиков, будет ухудшаться», — отметила чиновница.

Напомним, 7 октября в Одессе уже было введено дистанционное обучение из-за объявленного желтого уровня опасности.

В частности, 8 октября утром и днем на юге Одесской области пройдут сильные дожди — II уровень опасности, оранжевый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

