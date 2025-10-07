Практика судів
Нобелівському лауреату із медицини Фреду Рамсделлу не можуть повідомити про перемогу — він пішов у гори

15:48, 7 жовтня 2025
Комітет підтвердив, що не зміг із ним зв’язатися.
Джерело фото: AP
Один із цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з медицини, американський імунолог Фред Рамсделл, досі не знає про свою перемогу, адже перебуває у поході в гірській місцевості штату Айдахо — без зв’язку.

Про це повідомила речниця лабораторії Sonoma Biotherapeutics у Сан-Франциско, де працює вчений, пише The Guardian.

Рамсделл розділив премію 2025 року з Мері Бранков із Сіетла (США) та Сімоном Сакагучі з Університету Осаки (Японія) за дослідження, присвячені функціонуванню імунної системи та відкриттю регуляторних Т-клітин — так званих «охоронців безпеки» імунітету, які запобігають атаці організму на власні клітини.

«Я сам намагався з ним зв’язатися. Думаю, він може бути десь у глухих куточках Айдахо, насолоджуючись походом», — розповів його колега Джеффрі Блюстоун в коментарі AFP.

У Нобелівському комітеті підтвердили, що теж не змогли повідомити лауреату про нагороду. 

Генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн з гумором зазначив під час оголошення переможців:

«Я попросив їх, якщо буде можливість, передзвонити мені».

Науковці отримали Нобелівську премію за внесок у розуміння периферичної імунної толерантності — процесу, який дозволяє імунній системі не атакувати власний організм. Їхні відкриття стали основою для розробки нових методів лікування аутоімунних захворювань, які вже проходять клінічні випробування.

Це не перший випадок, коли Нобелівський комітет не зміг одразу зв’язатися з лауреатами: у 2020 році схожа ситуація трапилася з американськими економістами Бобом Вілсоном і Полом Мілгромом.  

Коли телефон Боба Вілсона задзвонив у Стенфорді в середині ночі, він від’єднав його, тож комітет мусив подзвонити його дружині. А коли комітет не зміг зв’язатися з іншим лауреатом, Полом Мілгромом, Вілсон мусив піти і розбудити його. Кадри з камери спостереження Мілгрома зафіксували момент, коли йому повідомили про Нобелівську премію, на що він відповів: «Так, у мене? Вау».

США наука

