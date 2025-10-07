Нобелевскому лауреату по медицине Фреду Рамсделлу не могут сообщить о победе — он ушел в горы

Комитет подтвердил, что не смог с ним связаться.

Один из нынешних лауреатов Нобелевской премии по медицине, американский иммунолог Фред Рамсделл, до сих пор не знает о своей победе, поскольку находится в походе в горной местности штата Айдахо — без связи.

Об этом сообщила пресс-секретарь лаборатории Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско, где работает ученый, пишет The Guardian.

Рамсделл разделил премию 2025 года с Мэри Бранков из Сиэтла (США) и Саймоном Сакагачи из Университета Осаки (Япония) за исследования, посвященные функционированию иммунной системы и открытию регуляторных Т-клеток — так называемых «охранников безопасности» иммунитета, которые предотвращают атаку организма на собственные клетки.

«Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он может быть где-то в глухих уголках Айдахо, наслаждаясь походом», — рассказал его коллега Джеффри Блюстоун в комментарии AFP.

В Нобелевском комитете подтвердили, что также не смогли сообщить лауреату о награде.

Генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн с юмором отметил во время объявления победителей:

«Я попросил их, если будет возможность, перезвонить мне».

Ученые получили Нобелевскую премию за вклад в понимание периферической иммунной толерантности — процесса, который позволяет иммунной системе не атаковать собственный организм. Их открытия стали основой для разработки новых методов лечения аутоиммунных заболеваний, которые уже проходят клинические испытания.

Это не первый случай, когда Нобелевский комитет не смог сразу связаться с лауреатами: в 2020 году похожая ситуация произошла с американскими экономистами Бобом Вилсоном и Полом Милгромом.

Когда телефон Боба Вилсона зазвонил в Стэнфорде посреди ночи, он отключил его, поэтому комитету пришлось позвонить его жене. А когда комитет не смог связаться с другим лауреатом, Полом Милгромом, Вилсону пришлось пойти и разбудить его. Кадры с камеры наблюдения Милгрома запечатлели момент, когда ему сообщили о Нобелевской премии, на что он ответил: «Да, мне? Вау».

