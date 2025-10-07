Практика судів
Грета Тунберг відповіла Трампу, який порадив їй звернутися до лікаря

13:42, 7 жовтня 2025
Дональд Трамп напередодні назвав шведську активістку Грету Тунберг «злою та божевільною».
Шведська активістка Грета Тунберг відповіла президенту США Дональду Трампу після того, як він припустив, що у неї проблеми з гнівом, натякнувши, що саме президентові США «може знадобитися допомога в стримуванні гніву». Про це пише Politico.

«Я чула, що Дональд Трамп знову висловив свої лестощі щодо моєї особистості, і я ціную його турботу про моє психічне здоров’я», — написала Тунберг у соцмережі.

«Я з вдячністю прийму будь-які рекомендації щодо того, як справлятися з так званими “проблемами управління гнівом”, адже — судячи з вашої вражаючої біографії — ви, схоже, теж від цього страждаєте», — додала Тунберг.

Після її затримання та подальшої депортації з Ізраїлю, пов’язаної з участю в гуманітарній місії флотилії Global Sumud із 42 суден, Трамп назвав Тунберг «злою» і «буйною».

«Вона просто порушниця спокою... Її більше не цікавить довкілля. У неї проблеми з управлінням гнівом. Думаю, їй слід звернутися до лікаря», — сказав Трамп журналістам. — «Ви колись її бачили? Вона молода, така зла, така божевільна».

У Politico зазначили, що це не перший конфлікт між президентом США і Тунберг. У червні Трамп уже називав Тунберг «дивною» і «злою» після її першої місії з доставки допомоги до Гази — на що вона відповіла, що світові потрібно «більше злих жінок».

Під час першого президентського терміну Трамп глузував із неї, саркастично назвавши її «дуже щасливою молодою дівчиною» після її виступу в ООН щодо невідкладних заходів у боротьбі зі зміною клімату.

Влада Ізраїлю депортувала з країни 171 активіста, які намагалися прорвати морську блокаду сектора Газа та дістатися до його узбережжя, нібито з вантажем гуманітарної допомоги на борту суден «Флотилії свободи».

Серед депортованих — Грета Тунберг. Це вже вдруге за рік, коли її висилають з Ізраїлю.

