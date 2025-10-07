Грета Тунберг відповіла Трампу, який порадив їй звернутися до лікаря

Дональд Трамп напередодні назвав шведську активістку Грету Тунберг «злою та божевільною».

Шведська активістка Грета Тунберг відповіла президенту США Дональду Трампу після того, як він припустив, що у неї проблеми з гнівом, натякнувши, що саме президентові США «може знадобитися допомога в стримуванні гніву». Про це пише Politico.

«Я чула, що Дональд Трамп знову висловив свої лестощі щодо моєї особистості, і я ціную його турботу про моє психічне здоров’я», — написала Тунберг у соцмережі.

«Я з вдячністю прийму будь-які рекомендації щодо того, як справлятися з так званими “проблемами управління гнівом”, адже — судячи з вашої вражаючої біографії — ви, схоже, теж від цього страждаєте», — додала Тунберг.

Після її затримання та подальшої депортації з Ізраїлю, пов’язаної з участю в гуманітарній місії флотилії Global Sumud із 42 суден, Трамп назвав Тунберг «злою» і «буйною».

«Вона просто порушниця спокою... Її більше не цікавить довкілля. У неї проблеми з управлінням гнівом. Думаю, їй слід звернутися до лікаря», — сказав Трамп журналістам. — «Ви колись її бачили? Вона молода, така зла, така божевільна».

У Politico зазначили, що це не перший конфлікт між президентом США і Тунберг. У червні Трамп уже називав Тунберг «дивною» і «злою» після її першої місії з доставки допомоги до Гази — на що вона відповіла, що світові потрібно «більше злих жінок».

Під час першого президентського терміну Трамп глузував із неї, саркастично назвавши її «дуже щасливою молодою дівчиною» після її виступу в ООН щодо невідкладних заходів у боротьбі зі зміною клімату.

Влада Ізраїлю депортувала з країни 171 активіста, які намагалися прорвати морську блокаду сектора Газа та дістатися до його узбережжя, нібито з вантажем гуманітарної допомоги на борту суден «Флотилії свободи».

Серед депортованих — Грета Тунберг. Це вже вдруге за рік, коли її висилають з Ізраїлю.

