Грета Тунберг ответила Трампу, который посоветовал ей обратиться к врачу

13:42, 7 октября 2025
Дональд Трамп накануне назвал шведскую активистку Грету Тунберг «злой и сумасшедшей».
Шведская активистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу после того, как он предположил, что у неё проблемы с гневом, намекая на то, что именно президенту США "может понадобиться помощь в сдерживании гнева". Об этом пишет Politico.

«Я слышала, что Дональд Трамп снова выразил свои лестные мнения о моей личности, и я ценю его заботу о моём психическом здоровье», — написала Тунберг в соцсети.

«Я с благодарностью приму любые рекомендации по поводу того, как справляться с так называемыми “проблемами управления гневом”, ведь — судя по вашей впечатляющей биографии — вы, похоже, тоже ими страдаете», — добавила Тунберг.

После её задержания и последующей депортации из Израиля, связанной с участием в гуманитарной миссии флотилии Global Sumud из 42 судов, Трамп назвал Тунберг «злой» и «буйной».

«Она просто нарушительница спокойствия... Её больше не волнует окружающая среда. У неё проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — заявил Трамп журналистам. — «Вы когда-нибудь её видели? Она молодая, она такая злая, такая сумасшедшая».

В Politico отметили, что это не первый конфликт между президентом США и Тунберг.  В июне Трамп уже называл Тунберг «странной» и «злой» после её первой миссии по доставке помощи в Газу — на что она ответила, что миру нужно «больше злых женщин».

Во время первого срока Трампа он шутил над ней, саркастически назвав её «очень счастливой молодой девушкой» после её выступления в ООН о неотложных мерах по борьбе с изменением климата.

Власти Израиля депортировали из страны 171 активиста, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа и добраться до его побережья, как утверждается, с грузом гуманитарной помощи на борту судов "Флотилии свободы".

Среди депортированных -  Грета Тунберг. Её уже во второй раз за год высылают из Израиля. 

