Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

13:53, 7 октября 2025
Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.
Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия уволил с должности судьи Зеньковского районного суда Полтавской области Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия государственных органов, а также ТЦК.

Напомним, в 2023 году в соцсетях обсуждался приговор этого судьи Зеньковского районного суда по делу 530/337/23.

Фабула дела была довольно проста: военнообязанный обвинялся по статье 336 УК (уклонение от призыва). Ему была вручена повестка, но военнообязанный для отправки на военную службу не явился. Интерес юридического сообщества был вызван мотивацией судьи.

В частности, в этом приговоре судья отметил, что в Положении о ТЦК «речь идет о комплектовании личного состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а не ВСУ», «а Закон «О воинской обязанности и военной службе» и Положение о прохождении гражданами военной службы в ВСУ дают правовое основание для такого комплектования и никак не касаются комплектования ВСУ, а потому не дают работникам и государственным служащим ТЦК полномочий комплектовать Вооруженные Силы Украины военнослужащими, а лишь в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору (контракту), что должно быть волевым решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства».

Кроме того, судья высказал мнение, что есть «внешние силы», которые действуют не в интересах украинских граждан.

Как указано в решении Дисциплинарной палаты ВСП, «по мнению судьи Должко С. Р., которое высказано в судебном решении от 26 июня 2023 года, «Украина после 24 августа 1991 года из правового поля социалистической республики УССР, путем подмены терминов, переведена к капиталистически-правовым отношениям, что привело к сокращению населения Украины и количественным миллионным потерям украинцев, что является фактически нескрываемым геноцидом украинского народа». Кроме того, он заявил в решении про лоббирование «исключительно интересов глобистов адамитов ротшильдов».

Также в мае 2023 года судья Сергей Должко признал, что платить за распределение газа АО «Полтавагаз» не нужно. Судья указал, что договор на распределение газа между компанией и потребителями размещен на сайте оператора, не подписан и не имеет юридической силы, поскольку «заявление о присоединении к договору не подтверждает, что потребитель ознакомлен с его условиями». Судья дополнительно отметил, что газ — это жизненно необходимый ресурс, а потребитель имеет право на тепло и еду. При этом Должко сослался на Библию.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя