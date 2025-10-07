Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия уволил с должности судьи Зеньковского районного суда Полтавской области Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия государственных органов, а также ТЦК.

Напомним, в 2023 году в соцсетях обсуждался приговор этого судьи Зеньковского районного суда по делу 530/337/23.

Фабула дела была довольно проста: военнообязанный обвинялся по статье 336 УК (уклонение от призыва). Ему была вручена повестка, но военнообязанный для отправки на военную службу не явился. Интерес юридического сообщества был вызван мотивацией судьи.

В частности, в этом приговоре судья отметил, что в Положении о ТЦК «речь идет о комплектовании личного состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а не ВСУ», «а Закон «О воинской обязанности и военной службе» и Положение о прохождении гражданами военной службы в ВСУ дают правовое основание для такого комплектования и никак не касаются комплектования ВСУ, а потому не дают работникам и государственным служащим ТЦК полномочий комплектовать Вооруженные Силы Украины военнослужащими, а лишь в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору (контракту), что должно быть волевым решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства».

Кроме того, судья высказал мнение, что есть «внешние силы», которые действуют не в интересах украинских граждан.

Как указано в решении Дисциплинарной палаты ВСП, «по мнению судьи Должко С. Р., которое высказано в судебном решении от 26 июня 2023 года, «Украина после 24 августа 1991 года из правового поля социалистической республики УССР, путем подмены терминов, переведена к капиталистически-правовым отношениям, что привело к сокращению населения Украины и количественным миллионным потерям украинцев, что является фактически нескрываемым геноцидом украинского народа». Кроме того, он заявил в решении про лоббирование «исключительно интересов глобистов адамитов ротшильдов».

Также в мае 2023 года судья Сергей Должко признал, что платить за распределение газа АО «Полтавагаз» не нужно. Судья указал, что договор на распределение газа между компанией и потребителями размещен на сайте оператора, не подписан и не имеет юридической силы, поскольку «заявление о присоединении к договору не подтверждает, что потребитель ознакомлен с его условиями». Судья дополнительно отметил, что газ — это жизненно необходимый ресурс, а потребитель имеет право на тепло и еду. При этом Должко сослался на Библию.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.