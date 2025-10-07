В ГНС напомнили, какие обязанности представителя налогоплательщика

Представителями налогоплательщика считаются лица, имеющие право действовать от его имени по делам, связанным с уплатой налогов, на основании закона или доверенности.

Налоговая служба напоминает о важных правилах по уплате налогов. Согласно Налоговому кодексу Украины, налоги и сборы обычно уплачиваются самим плательщиком. В некоторых случаях, определенных законом, это может делать налоговый агент или представитель налогоплательщика.

Плательщик имеет право вести свои налоговые дела лично или через уполномоченное лицо. При этом участие представителя не лишает плательщика права самому участвовать в налоговых отношениях. И наоборот — если плательщик действует лично, это не запрещает ему также иметь представителя. Представителем налогоплательщика может быть лицо, имеющее законные основания действовать от его имени — либо на основании доверенности, либо по закону.

Если физическое лицо выдает доверенность для представительства своих интересов по налоговым делам, этот документ должен быть заверен в соответствии с действующим законодательством. Это важно для того, чтобы такая доверенность обладала юридической силой.

