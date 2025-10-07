У ДПС нагадали, які обовʼязки представника платника податків

Представниками платника податків вважаються особи, які мають право діяти від його імені у справах, пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності.ф

Податкова служба нагадує про важливі правила щодо сплати податків. Згідно з Податковим кодексом України, податки та збори зазвичай сплачуються самим платником. У деяких випадках, визначених законом, це може робити податковий агент або представник платника податку.

Платник має право вести свої податкові справи особисто або через уповноважену особу. При цьому участь представника не позбавляє платника права самому брати участь у податкових відносинах. І навпаки — якщо платник діє особисто, це не забороняє йому також мати представника.Представником платника податку може бути особа, яка має законні підстави діяти від його імені — або на підставі довіреності, або згідно із законом.

Якщо фізична особа видає довіреність для представництва своїх інтересів у податкових справах, цей документ має бути завірений згідно з чинним законодавством. Це важливо для того, щоб така довіреність мала юридичну силу.

