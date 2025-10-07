Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

В Верховной Раде уже больше года без движения лежит законопроект №11228–1, которые предлагает расширить перечень обстоятельств, когда действия человека не считаются преступлением. Сейчас это касается ситуаций, когда оперативные работники органов правопорядка или лица, вовлеченные в конфиденциальное сотрудничество «инкорпорируются» в преступные группы и организации. Авторы проекта закона предлагают распространить эту норму еще и на задачи в сфере разведки и контрразведки.

Если углубиться в историю этого вопроса, необходимо вспомнить, что еще в 2020 году был принят Закон Украины «О разведке». Статья 21 Закона предусматривает выполнение разведывательных (специальных) задач сотрудниками разведывательных органов и лицами, привлеченными нашей разведкой к конфиденциальному сотрудничеству.

В то время применение этого инструмента было скорее потенциальным, чем распространенным ввиду «гибридного» характера войны, однако в условиях открытой полномасштабной агрессии, оккупации значительной территории страны, ситуация с применением этой нормы сильно изменилась, а потребность в выполнении разведывательных заданий на контролируемой врагом территории стала неотложной необходимостью.

Поэтому весной 2024 года группа народных депутатов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки стали инициаторами указанного законопроекта и уже в июне 2024 года законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении. А 11 июля того же года Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал его для рассмотрения во втором чтении.

Несмотря на то, что 3 сентября 2025 года законопроект был внесен в повестку дня 11-й сессии, до его рассмотрения во втором чтении дело пока не дошло. Причина этому пока неизвестна, возможно, вопрос с принятием затягивается из-за критики типа «зачем предоставлять дополнительные полномочия спецслужбам и правоохранительным органам». Впрочем, критика все же должна быть конструктивной.

С правовой точки зрения, а зачем вообще необходимы эти законодательные изменения?

Дело в том, что люди, которые находятся на временно оккупированных территориях и добровольно согласились помочь украинским спецслужбам в борьбе с врагом для получения важной информации, должны, так сказать, «приблизиться к врагу вплотную». Например, они должны трудоустроиться в места, где циркулирует важная информация, в частности в оккупационные администрации, возможно, даже пойти служить в правоохранительные органы самопровозглашенных республик, а также при необходимости выполнять определенные деликатные задачи.

Но при этом они, как для других сознательных граждан, так и для украинской Фемиды, являются преступниками, поскольку их действия формально подпадают под признаки коллаборационистской деятельности, государственной измены, пособничества агрессору и тому подобное.

Однако важно то, что эти люди пошли на сотрудничество с врагом исключительно для прикрытия своей деятельности в пользу Украины, что, к сожалению, пока что остается без внимания закона.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, настало время законодательно определить, что «не является уголовным правонарушением вынужденное причинение вреда правоохранительным интересам лицом, которое в соответствии с законом в интересах обеспечения национальной безопасности Украины, выполняло заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности контрразведывательное (специальное) задание или заранее утвержденное руководителем разведывательного органа, разведывательное (специальное) задание».

На что здесь следует обратить внимание? Первое, это то, что норма выписана таким образом, чтобы не было возможности утверждать задним числом указанные задания, поскольку утверждению такого задания предшествует сложная и длительная работа спецслужбы по внедрению соответствующего лица.

Как отмечают инициаторы законопроекта, в рамках выполнения специального задания любое лицо не будет наделяться правом совершать убийства, пытки или другое насилие. За такие действия, независимо от наличия специального задания, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности. При этом крайне важно то, что решение об освобождении от уголовной ответственности будет приниматься исключительно судом на основании ходатайства прокурора и после изучения всех доказательств в уголовном производстве.

Другая предлагаемая новелла – это внесение изменений в ст. 3 Закона «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», которые предусматривают введение государственной защиты в отношении «лиц, привлеченных разведывательными органами и субъектами контрразведывательной деятельности к конфиденциальному сотрудничеству».

В поддержку вышеупомянутой идеи следует упомянуть и об иностранном опыте правоохранительных органов. В частности, в США действуют аналогичные нормы, гарантирующие спецслужбам иммунитет в рамках их мандата, а во Франции тайные агенты имеют иммунитет только при проведении операций: они защищены только в рамках операции и ее целей. Все тайные операции должны быть заранее санкционированы судьей. Иммунитет предоставляется как часть государственного суверенитета, но не распространяется на международно-признанные преступления, нарушающие международное право.

А, например, в Германии такие лица имеют защиту от преследования, когда уголовные деяния совершаются в рамках их официальных полномочий. Закон разрешает «уголовное поведение», если это необходимо для национальной безопасности или предотвращения преступлений. Однако иммунитет все же ограничен, и «граница» проходит по действиям, противоречащим международному праву.

Операции под прикрытием повсеместно рассматриваются как обычные операции — без исключения только из-за их специфики. Можно утверждать, что почти все операции содержат элемент незаконности, однако существует и шкала ее «объема».

Для Украины, которая стремится к интеграции в ЕС и НАТО, это также выглядит как логический шаг.

В целом, предложенный парламентариями в законопроекте № 11228–1 механизм, кажется достаточно корректным с правовой точки зрения. При этом речь не идет об освобождении таких лиц от ответственности в случае причинения ими вреда охраняемым интересам других лиц, а лишь о предоставлении спецслужбам и их агентам инструмента для эффективной работы, сохраняя при этом баланс между контролем со стороны государства и служебной необходимостью.

Фактически можно констатировать, что главной гарантией законности проведения таких операций есть нормированная необходимость обеспечить определенную прозрачность, а также урегулировать все возможные аспекты деятельности специальных органов и их потенциальные последствия.

Законопроект предлагает установить «правила игры» – если вред при выполнении задания был неизбежен, то это не является преступлением. В то же время, в случае допущенных злоупотреблений сохраняется механизм ответственности за допущенные злоупотребления.

Следовательно, нужно ли принимать этот законопроект? Главные аргументы "за" и "против" законопроекта уже рассмотрены, а решение остается за парламентом.

Автор: Вячеслав Хрипун

