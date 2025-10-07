Практика судов
Верховный Суд назвал незаконным применение коэффициентов уменьшения к военным пенсиям

14:00, 7 октября 2025
Суд отметил, что изменение условий пенсионного обеспечения военных может осуществляться только путем внесения изменений в профильный закон.
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал противоправным применение коэффициентов уменьшения к пенсиям военнослужащих на основании положений Закона Украины «О Государственном бюджете на 2025 год» и постановления Кабмина № 1 от 3 января 2025 года «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения».

Как указали в Верховном Суде, изменение условий и норм пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, которые имеют право на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», осуществляется исключительно путем внесения изменений в этот Закон.

Применение при исчислении (перерасчете) размера пенсий таких лиц положений ст. 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров Украины от 3 января 2025 года № 1 «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения», которыми предусмотрена выплата таких пенсий с применением коэффициентов уменьшения, является противоправным и таким, что ограничивает конституционное право на социальную защиту.

Суть дела

По обстоятельствам этого дела, по состоянию на декабрь 2024 года размер пенсии истца составлял 36 250,25 гривен.

3 января 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 1 «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения» (Постановление № 1), касающееся ограничения выплаты специальных пенсий на период военного положения в 2025 году.

Во исполнение Постановления № 1 Главное управление ПФУ в Винницкой области произвело перерасчет пенсии истца с 1 января 2025 года и осуществило ее выплату с ограничением максимальным размером. Пенсионный орган сообщил истцу, что с 1 января 2025 года ему произведен перерасчет пенсии и что ее размер составляет 28 346,48 гривен.

Считая, что ответчик противоправно осуществил выплату пенсии с 1 января 2025 года с учетом предельного размера и коэффициентов уменьшения пенсии в соответствии с п. 1 Постановления № 1, истец обратился в суд с иском.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск. КАС ВС оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Позиция Верховного Суда

КАС ВС отметил, что изменение правового регулирования отношений в сфере пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и некоторых других лиц возможно только в случае внесения соответствующих изменений, в частности, в Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Применение при исчислении (перерасчете) размера пенсий граждан Украины из числа лиц, проходивших военную службу, и других лиц, имеющих право на пенсию в соответствии с этим Законом, положений ст. 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и Постановления № 1, которыми предусмотрена выплата таких пенсий с применением коэффициентов к сумме пенсии, превышающей 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (что фактически приводит к ограничению размера таких пенсий), является противоправным и таким, что ограничивает гарантированное право на надлежащую социальную защиту, предусмотренное ст. 46 Конституции Украины.

Применив нормативно-правовые акты, которые не регулируют условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения граждан Украины, противоправно ограничив право истца на надлежащую социальную защиту, орган ПФУ вышел за пределы предоставленных полномочий, что является основанием для признания противоправными его действий по перерасчету пенсии истца.

Постановление КАС ВС от 11 сентября 2025 года по делу № 120/1081/25 (производство № К/990/23102/25).

