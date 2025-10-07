Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Лычаковского райсуда Львова Юрия Билоуса

Судью Юрия Билоуса подозревают в злоупотреблении влиянием и недостоверном декларировании.

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Мостиского районного суда Львовской области Юрия Билоуса, который ныне командирован в Лычаковский районный суд города Львова, в связи с привлечением к уголовной ответственности. Отстранение будет действовать до 4 ноября 2025 года.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, а также в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

26 сентября 2025 года постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому Юрию Билоусу применена мера пресечения в виде залога.

Учитывая обоснованность приведенных в ходатайстве рисков, их соразмерность с такими принципами, как независимость и неприкосновенность судей и последствиями временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, а также принимая во внимание сроки досудебного расследования в уголовном производстве, Высший совет правосудия частично удовлетворил указанное ходатайство и временно отстранил судью от осуществления правосудия.

Ранее Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора разоблачила противоправную деятельность Юрия Билоуса. По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц районного ТЦК Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года доставили в этот РТЦК.

