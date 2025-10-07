Практика судів
Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Личаківського райсуду Львова Юрія Білоуса

12:10, 7 жовтня 2025
Суддю Юрія Білоуса підозрюють у зловживанні впливом та недостовірному декларуванні.
Фото: lviv.media
Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Мостиського районного суду Львівської області Юрія Білоуса, який нині відряджений до Личаківського районного суду міста Львова, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Відсторонення буде чинне до 4 листопада 2025 року.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України, а також в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

26 вересня 2025 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду до підозрюваного Юрія Білоуса застосовано запобіжний захід у виді застави.

Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а також враховуючи строки досудового розслідування в кримінальному провадженні, Вища рада правосуддя частково задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя.

Раніше Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора викрила протиправну діяльність Юрія Білоуса. За даними слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного ТЦК Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК.

