Нобелевскую премию 2025 года по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис

13:24, 7 октября 2025
Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис получили Нобелевскую премию по физике «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».
Фото: reuters.com
Лауреатами Нобелевской премии 2025 года по физике стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Об этом сообщила Шведская королевская академия наук.

Отмечается, что нынешние лауреаты Нобелевской премии провели эксперименты с электрической цепью, в которых они продемонстрировали как квантово-механическое туннелирование, так и квантованные энергетические уровни в системе, достаточно большой, чтобы ее можно было держать в руках.

«Квантовая механика позволяет частице двигаться прямо через барьер, используя процесс, называемый туннелированием. Как только задействовано большое количество частиц, квантово-механические эффекты обычно становятся незначительными. Эксперименты лауреатов показали, что квантово-механические свойства можно сделать ощутимыми в макроскопическом масштабе», — говорится в релизе.

В 1984 и 1985 годах Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис провели серию экспериментов с электронной цепью, построенной из сверхпроводников — компонентов, которые могут проводить ток без электрического сопротивления.

«Замечательно иметь возможность отмечать то, как столетняя квантовая механика продолжает приносить новые сюрпризы. Это также чрезвычайно полезно, поскольку квантовая механика является основой всех цифровых технологий», — заявил Олле Эрикссон, председатель Нобелевского комитета по физике.

