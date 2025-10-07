Практика судів
Нобелівську премію-2025 з фізики отримали Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс

13:24, 7 жовтня 2025
Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс отримали Нобелівську премію з фізики «за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі».
Фото: reuters.com
Лауреатами Нобелівської премії-2025 з фізики стали Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон  Мартініс. Про це повідомила Шведська королівська академія наук.

Зазначається, що цьогорічні лауреати Нобелівської премії провели експерименти з електричним колом, в яких вони продемонстрували як квантово-механічне тунелювання, так і квантовані енергетичні рівні в системі, достатньо великій, щоб її можна було тримати в руці.

«Квантова механіка дозволяє частинці рухатися прямо через бар'єр, використовуючи процес, який називається тунелюванням. Як тільки задіяна велика кількість частинок, квантово-механічні ефекти зазвичай стають незначними. Експерименти лауреатів продемонстрували, що квантово-механічні властивості можна зробити конкретними в макроскопічному масштабі», – зазначається у релізі.

У 1984 та 1985 роках Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс провели серію експериментів з електронним колом, побудованим з надпровідників, компонентів, які можуть проводити струм без електричного опору.

«Чудово мати можливість відзначати те, як столітня квантова механіка постійно пропонує нові сюрпризи. Це також надзвичайно корисно, оскільки квантова механіка є основою всіх цифрових технологій», – заявив Олле Ерікссон, голова Нобелівського комітету з фізики.

