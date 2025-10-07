САП будет сотрудничать с Европейской прокуратурой по правонарушениям, касающимся средств ЕС, выделенных Украине

Меморандум о сотрудничестве предусматривает создание постоянного канала коммуникации для совместного реагирования на правонарушения, которые могут касаться средств Европейского Союза, выделенных на поддержку и восстановление Украины.

Фото: САП

В Люксембурге состоялась встреча руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко с главным европейским прокурором Лаурой Ковеши. По ее итогам стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между САП и Европейской прокуратурой (EPPO). Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Документ предусматривает создание постоянного канала коммуникации для совместного реагирования на правонарушения, которые могут касаться средств Европейского Союза, выделенных на поддержку и восстановление Украины.

«Подписание Меморандума является свидетельством зрелости антикоррупционной системы Украины и ее интеграции в европейское правовое пространство. Европейская прокуратура создана для защиты бюджета ЕС от мошенничества и коррупции», — заявили в САП.

Отмечается, что сотрудничество между САП и EPPO станет дополнительной гарантией прозрачного использования международной помощи Украине и будет предотвращать злоупотребления в сфере оборонных, гуманитарных и восстановительных программ.

Также оно создаст импульс для укрепления добропорядочности публичных расходов и доверия к процессам восстановления, чтобы каждый евро партнеров работал на сильную и устойчивую Украину, добавили в САП.

Фото: САП

