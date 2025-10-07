САП співпрацюватиме з Європейською прокуратурою щодо правопорушень, що стосуються коштів ЄС, виділених Україні

Меморандум про співпрацю передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України.

У Люксембурзі відбулася зустріч керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка з головним європейським прокурором Лаурою Ковеші. За її підсумками сторони підписали Меморандум про співпрацю між САП та Європейською прокуратурою (EPPO). Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Документ передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України.

«Підписання Меморандуму є свідченням зрілості антикорупційної системи України та її інтеграції до європейського правового простору. Європейська прокуратура створена для захисту бюджету ЄС від шахрайства та корупції», - заявили у САП.

Зазначається, що співпраця між САП і EPPO стане додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні та запобігатиме зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм. А також створить імпульс до зміцнення доброчесності публічних витрат і довіри до процесів відновлення, щоб кожне євро партнерів працювало на сильну та стійку Україну, додали у САП.

