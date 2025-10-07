Практика судів
  1. В Україні

САП співпрацюватиме з Європейською прокуратурою щодо правопорушень, що стосуються коштів ЄС, виділених Україні

13:05, 7 жовтня 2025
Меморандум про співпрацю передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України.
САП співпрацюватиме з Європейською прокуратурою щодо правопорушень, що стосуються коштів ЄС, виділених Україні
Фото: САП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Люксембурзі відбулася зустріч керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка з головним європейським прокурором Лаурою Ковеші. За її підсумками сторони підписали Меморандум про співпрацю між САП та Європейською прокуратурою (EPPO). Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Документ передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України.

«Підписання Меморандуму є свідченням зрілості антикорупційної системи України та її інтеграції до європейського правового простору. Європейська прокуратура створена для захисту бюджету ЄС від шахрайства та корупції», - заявили у САП.

Зазначається, що співпраця між САП і EPPO стане додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні та запобігатиме зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм. А також створить імпульс до зміцнення доброчесності публічних витрат і довіри до процесів відновлення, щоб кожне євро партнерів працювало на сильну та стійку Україну, додали у САП.

Фото: САП

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура ЄС САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва