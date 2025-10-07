Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Верховный суд США отказал Сбербанку в кассации по делу о катастрофе рейса MH17 — Ермак

13:06, 7 октября 2025
Иск подала семья погибшего пассажира рейса MH17 Квина Шансмана.
Верховный суд США отказал Сбербанку в кассации по делу о катастрофе рейса MH17 — Ермак
Источник фото: AP/Евгений Малолетка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Верховный суд США отказал российскому Сбербанку в открытии кассационного производства по делу о катастрофе рейса MH17. Это решение, по словам Ермака, создает важный юридический прецедент, который открывает путь к привлечению российских коммерческих структур к ответственности в судах США за ущерб, нанесенный Россией и контролируемыми ею террористическими организациями.

Иск против Сбербанка подала семья 18-летнего Квина Шансмана, погибшего при сбитии малайзийского Boeing в 2014 году.

Истцы утверждают, что Сбербанк через банковскую систему США финансировал группировку «ДНР», которая причастна к катастрофе.

Суды первой и апелляционной инстанций ранее отклонили попытки российского банка сослаться на «суверенный иммунитет», и теперь это решение подтвердил Верховный суд США.

Теперь дело перейдет к рассмотрению по существу. Если иск будет удовлетворен, это может стать мощным сигналом для международных структур, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию — избежать ответственности будет невозможно, отмечает Ермак.

«Вместе с партнерами мы продолжаем работать над тем, чтобы каждый, кто причастен к преступлениям РФ, понес ответственность по закону», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя