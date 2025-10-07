Верховный суд США отказал Сбербанку в кассации по делу о катастрофе рейса MH17 — Ермак

Иск подала семья погибшего пассажира рейса MH17 Квина Шансмана.

Источник фото: AP/Евгений Малолетка

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Верховный суд США отказал российскому Сбербанку в открытии кассационного производства по делу о катастрофе рейса MH17. Это решение, по словам Ермака, создает важный юридический прецедент, который открывает путь к привлечению российских коммерческих структур к ответственности в судах США за ущерб, нанесенный Россией и контролируемыми ею террористическими организациями.

Иск против Сбербанка подала семья 18-летнего Квина Шансмана, погибшего при сбитии малайзийского Boeing в 2014 году.

Истцы утверждают, что Сбербанк через банковскую систему США финансировал группировку «ДНР», которая причастна к катастрофе.

Суды первой и апелляционной инстанций ранее отклонили попытки российского банка сослаться на «суверенный иммунитет», и теперь это решение подтвердил Верховный суд США.

Теперь дело перейдет к рассмотрению по существу. Если иск будет удовлетворен, это может стать мощным сигналом для международных структур, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию — избежать ответственности будет невозможно, отмечает Ермак.

«Вместе с партнерами мы продолжаем работать над тем, чтобы каждый, кто причастен к преступлениям РФ, понес ответственность по закону», — подчеркнул он.

