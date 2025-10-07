Верховний Суд США відмовив Сбербанку у касації у справі про катастрофу рейсу MH17 — Єрмак

Позов подала сім’я загиблого пасажира рейсу MH17 Квіна Шансмана.

Джерело фото: AP/Євген Малолєтка

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Верховний Суд США відмовив російському Сбербанку у відкритті касаційного провадження у справі про катастрофу рейсу MH17. Це рішення, за словами Єрмака, створює важливий юридичний прецедент, який відкриває шлях до притягнення російських комерційних структур до відповідальності у судах США за шкоду, завдану Росією та контрольованими нею терористичними організаціями.

Позов до Сбербанку подала сім’я 18-річного Квіна Шансмана, який загинув під час збиття малайзійського Boeing у 2014 році.

Позивачі стверджують, що Сбербанк через банківську систему США фінансував угруповання «ДНР», яке причетне до катастрофи.

Суди першої та апеляційної інстанцій раніше відхилили спроби російського банку послатися на «суверенний імунітет», і тепер це рішення підтвердив Верховний Суд США.

Тепер справа перейде до розгляду по суті. Якщо позов буде задоволено, це може стати потужним сигналом для міжнародних структур, які прямо або опосередковано підтримують російську агресію, — уникнути відповідальності буде неможливо, вказує Єрмак.

«Разом із партнерами ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен, хто причетний до злочинів РФ, відповів перед законом», — наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.