Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Верховний Суд США відмовив Сбербанку у касації у справі про катастрофу рейсу MH17 — Єрмак

13:06, 7 жовтня 2025
Позов подала сім’я загиблого пасажира рейсу MH17 Квіна Шансмана.
Верховний Суд США відмовив Сбербанку у касації у справі про катастрофу рейсу MH17 — Єрмак
Джерело фото: AP/Євген Малолєтка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Верховний Суд США відмовив російському Сбербанку у відкритті касаційного провадження у справі про катастрофу рейсу MH17. Це рішення, за словами Єрмака, створює важливий юридичний прецедент, який відкриває шлях до притягнення російських комерційних структур до відповідальності у судах США за шкоду, завдану Росією та контрольованими нею терористичними організаціями.

Позов до Сбербанку подала сім’я 18-річного Квіна Шансмана, який загинув під час збиття малайзійського Boeing у 2014 році.

Позивачі стверджують, що Сбербанк через банківську систему США фінансував угруповання «ДНР», яке причетне до катастрофи.

Суди першої та апеляційної інстанцій раніше відхилили спроби російського банку послатися на «суверенний імунітет», і тепер це рішення підтвердив Верховний Суд США.

Тепер справа перейде до розгляду по суті. Якщо позов буде задоволено, це може стати потужним сигналом для міжнародних структур, які прямо або опосередковано підтримують російську агресію, — уникнути відповідальності буде неможливо, вказує Єрмак.

«Разом із партнерами ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен, хто причетний до злочинів РФ, відповів перед законом», — наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Верховний Суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва