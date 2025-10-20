ЕС готовится перекрыть российский газ для Венгрии и Словакии — даже несмотря на их несогласие

Евросоюз планирует принять закон, который запретит импорт российского газа в эти страны с 2026 года, лишив Будапешт и Братиславу права вето.

Евросоюз готов пойти на радикальный шаг — принудительно прекратить поставки российского газа в Венгрию и Словакию, которые до сих пор оставались зависимыми от энергоресурсов Кремля. Как сообщает Politico, 27 стран-членов ЕС намерены поддержать соответствующий законопроект уже 20 октября.

Евросоюз решил действовать

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС почти полностью избавился от зависимости от российских нефти, угля и газа. Однако Будапешт и Братислава упорно отказывались поддерживать энергетическое «разводнение» с Москвой, заявляя, что не имеют реальных альтернатив и что отказ от российского газа приведет к росту цен для потребителей, указывает издание.

Энергетические эксперты эти аргументы отвергают. Тем временем другие государства ЕС подчеркивают, что платежи Венгрии и Словакии финансируют войну против Украины.

«Миллиарды евро из Венгрии и Словакии идут в Россию, а значит — в ее военную машину. Это неприемлемо», — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

После вторжения РФ ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти, топлива и угля, а долю российского газа на европейском рынке сократил с 45% до 13%.

Однако Венгрия и Словакия блокировали санкции против российского газа, получив исключения, которые позволяли им и дальше закупать нефть по трубопроводу «Дружба». Более того, по данным исследователей из Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в этом году они уже заплатили России более €5,5 млрд — даже больше, чем в прошлом.

В июне Еврокомиссия решила изменить подход. Она представила инициативу, которая запретит импорт российского газа с 2026 года, с постепенным сворачиванием краткосрочных контрактов уже со следующего года.

В отличие от санкций, такие торговые меры не требуют единогласной поддержки, а лишь большинства голосов. Это означает, что ЕС сможет принять решение, даже если Венгрия и Словакия выступят против.

«Мы достигнем согласия, несмотря на их сопротивление», — сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Сопротивление Будапешта и Братиславы

Накануне голосования Венгрия и Словакия пытаются сорвать принятие закона, заявляя об угрозе своей энергетической безопасности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже пригрозил заблокировать новый пакет санкций против России, если не получит уступок по газовому вопросу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал законопроект «прямой атакой на энергетическую безопасность Венгрии», добавив, что это «угрожает стабильности экономики и благополучию венгерских семей».

Несмотря на это, европейские дипломаты настроены решительно. Они подчеркивают, что обе страны имели достаточно времени, чтобы диверсифицировать поставки, но вместо этого «саботировали санкции».

Угрожает ли это ростом цен

Аналитики прогнозируют, что цены на газ в регионе могут вырасти на 5–10% в среднесрочной перспективе. Однако снижение тарифов на транзит может сократить этот рост почти наполовину.

Тем временем венгерская энергетическая компания MVM уже заключает новые контракты на поставку газа из других источников, в том числе через LNG-терминалы в Западной Европе и Греции, а также благодаря новым скважинам в Румынии, запуск которых ожидается с 2027 года.

«Россия — не партнер, а проблема. И пришло время перестать делать вид, что это не так», — заявил один из дипломатов ЕС.

