ЄС готується перекрити російський газ для Угорщини та Словаччини — навіть попри їхню незгоду

12:27, 20 жовтня 2025
Євросоюз планує ухвалити закон, який заборонить імпорт російського газу до цих країн із 2026 року, позбавивши Будапешт і Братиславу права вето.
Фото: Getty Images
Євросоюз готовий піти на радикальний крок — примусово припинити постачання російського газу до Угорщини та Словаччини, які досі залишалися залежними від енергоресурсів Кремля. Як повідомляє Politico, 27 країн-членів ЄС мають намір підтримати відповідний законопроект уже 20 жовтня.

Євросоюз вирішив діяти

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС майже повністю позбувся залежності від російських нафти, вугілля та газу. Проте Будапешт і Братислава вперто відмовлялися підтримувати енергетичне розлучення з Москвою, заявляючи, що не мають реальних альтернатив і що відмова від російського газу призведе до зростання цін для споживачів, вказує видання.

Енергетичні експерти ці аргументи відкидають. Тим часом інші держави ЄС наголошують, що платежі Угорщини та Словаччини фінансують війну проти України.

«Мільярди євро з Угорщини та Словаччини йдуть до Росії, а отже — у її воєнну машину. Це неприйнятно», — заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Після вторгнення РФ ЄС ввів ембарго на імпорт російської нафти, пального та вугілля, а частку російського газу на європейському ринку скоротив із 45% до 13%.

Проте Угорщина та Словаччина блокували санкції проти російського газу, отримавши винятки, які дозволяли їм і надалі купувати нафту трубопроводом «Дружба». Ба більше, за даними дослідників із Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), цього року вони вже сплатили Росії понад €5,5 млрд — навіть більше, ніж торік.

У червні Єврокомісія вирішила змінити підхід. Вона представила ініціативу, яка заборонить імпорт російського газу з 2026 року, із поступовим згортанням короткострокових контрактів уже від наступного року.

На відміну від санкцій, такі торговельні заходи не потребують одностайної підтримки, а лише більшості голосів. Це означає, що ЄС зможе ухвалити рішення, навіть якщо Угорщина та Словаччина виступлять проти.

«Ми досягнемо згоди, попри їхній опір», — сказав один із високопосадовців ЄС.

Опір Будапешта і Братислави

Напередодні голосування Угорщина та Словаччина намагаються зірвати ухвалення закону, заявляючи про загрозу своїй енергетичній безпеці.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо навіть пригрозив заблокувати новий пакет санкцій проти Росії, якщо не отримає поступок щодо газового питання.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав законопроєкт «прямою атакою на енергетичну безпеку Угорщини», додавши, що це «загрожує стабільності економіки та добробуту угорських родин».

Попри це, європейські дипломати налаштовані рішуче. Вони наголошують, що обидві країни мали достатньо часу, щоб диверсифікувати постачання, але замість цього «саботували санкції».

Чи загрожує це зростанням цін

Аналітики прогнозують, що ціни на газ у регіоні можуть зрости на 5–10% у середньостроковій перспективі. Проте зменшення тарифів на транзит може скоротити це зростання майже вдвічі.

Водночас угорська енергетична компанія MVM уже укладає нові угоди про постачання газу з інших джерел, зокрема через LNG-термінали в Західній Європі та Греції, а також завдяки новим свердловинам у Румунії, запуск яких очікується з 2027 року.

«Росія — не партнер, а проблема. І настав час перестати робити вигляд, що це не так», — заявив один із дипломатів ЄС.

