В Японии впервые в истории правительство возглавила женщина — Санаэ Такаити

13:36, 21 октября 2025
Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьер-министром Японии.
Фото: Kyodo
Парламент Японии избрал Санаэ Такаити, лидера Либерально-демократической партии (ЛДП), первой женщиной-премьер-министром страны. Ее кандидатуру поддержала Партия инноваций Японии (ПИЯ), которая стала новым коалиционным партнером ЛДП. Об этом сообщает Kyodo News.

Такаити сменила на посту Сигэру Исибу, правительство которого подало в отставку после утраты парламентского большинства. Несмотря на то, что союз ЛДП и ПИЯ не контролирует обе палаты парламента, кандидатуру Такаити поддержало большинство депутатов.

В голосовании нижней палаты 64-летняя политик получила 237 голосов, а в Палате советников победила во втором туре, набрав 125 голосов против 46 за лидера оппозиционной Конституционно-демократической партии Есихико Ноду.

Как сообщает Kyodo News, Такаити уже формирует новый состав правительства.

Избрание Такаити стало историческим шагом — она первая женщина в истории Японии, возглавившая правительство страны.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

