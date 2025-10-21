В Японии впервые в истории правительство возглавила женщина — Санаэ Такаити

Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьер-министром Японии.

Фото: Kyodo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент Японии избрал Санаэ Такаити, лидера Либерально-демократической партии (ЛДП), первой женщиной-премьер-министром страны. Ее кандидатуру поддержала Партия инноваций Японии (ПИЯ), которая стала новым коалиционным партнером ЛДП. Об этом сообщает Kyodo News.

Такаити сменила на посту Сигэру Исибу, правительство которого подало в отставку после утраты парламентского большинства. Несмотря на то, что союз ЛДП и ПИЯ не контролирует обе палаты парламента, кандидатуру Такаити поддержало большинство депутатов.

В голосовании нижней палаты 64-летняя политик получила 237 голосов, а в Палате советников победила во втором туре, набрав 125 голосов против 46 за лидера оппозиционной Конституционно-демократической партии Есихико Ноду.

Как сообщает Kyodo News, Такаити уже формирует новый состав правительства.

Избрание Такаити стало историческим шагом — она первая женщина в истории Японии, возглавившая правительство страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.