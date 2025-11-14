У Британии Apple не разрешили обжаловать решение суда по делу о монополии: компании грозит более 1 млрд фунтов выплат
Компании Apple отказали в разрешении подать апелляцию на решение Лондонского трибунала по вопросам конкуренции (CAT), который признал, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением и взимала с разработчиков приложений несправедливые комиссии. Это решение открывает путь к возможным выплатам на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов, пишет RTE.
В прошлом месяце CAT, проведя полноценное рассмотрение, постановил, что Apple заблокировала конкуренцию на рынке распространения приложений и «взимала чрезмерные и несправедливые комиссионные платежи».
Компания, которая уже находится под давлением регуляторов США и ЕС из-за высоких комиссий App Store, заявляла, что решение трибунала «искажает реальное состояние процветающей и конкурентной экономики приложений».
Трибунал отказал Apple в разрешении обратиться в Апелляционный суд, однако компания все еще может подать апелляцию напрямую в суд.
По словам юристов, представляющих британскую исследовательницу Рейчел Кент — инициаторку коллективного иска, — рассчитанный ущерб за период с октября 2015 года по февраль 2024 года вместе с процентами составляет £1,2 млрд.
Решение трибунала вынесено на фоне жалобы антимонопольным регуляторам ЕС относительно правил App Store, направленных на ограничение влияния техногигантов.
CAT определил, что разработчики переплачивали разницу между комиссией в 17,5% (которая считалась справедливой) и фактической комиссией Apple — обычно 30%. Также суд пришел к выводу, что разработчики перекладывали половину этой переплаты на потребителей.
Apple в ответ заявила, что решение трибунала «игнорирует преимущества App Store для разработчиков и пользователей».
