У Британії Apple не дозволили оскаржити рішення суду у справі щодо монополії: компанії загрожує понад 1 млрд фунтів виплат

23:30, 14 листопада 2025
Суд раніше постановив, що Apple заблокувала конкуренцію на ринку розповсюдження застосунків і «стягувала надмірні та несправедливі комісійні платежі».
Фото: rte.ie
Компанії Apple відмовили у дозволі подати апеляцію на рішення Лондонського трибуналу з питань конкуренції (CAT), який визнав, що компанія зловживала своїм домінуючим становищем та стягувала з розробників застосунків несправедливі комісії. Це рішення відкриває шлях до можливих виплат на суму понад 1 млрд фунтів стерлінгів, пише RTE.

Минулого місяця CAT, провівши повноцінний розгляд, постановив, що Apple заблокувала конкуренцію на ринку розповсюдження застосунків і «стягувала надмірні та несправедливі комісійні платежі».

Компанія, яка вже під тиском регуляторів США та ЄС через високі комісії App Store, заявляла, що рішення трибуналу «спотворює реальний стан процвітаючої та конкурентної економіки застосунків».

Трибунал відмовив Apple у дозволі звернутися до Апеляційного суду, однак компанія все ще може подати апеляцію напряму до суду.

За словами юристів, які представляють британську дослідницю Рейчел Кент — ініціаторку колективного позову, — розраховані збитки за період з жовтня 2015 року до лютого 2024 року разом із відсотками складають £1,2 млрд.

Рішення трибуналу ухвалили на тлі скарги до антимонопольних регуляторів ЄС щодо правил App Store, спрямованих на обмеження впливу техногігантів.

CAT визначив, що розробники переплачували різницю між комісією у 17,5% (яка вважалася справедливою) та фактичною комісією Apple — зазвичай 30%. Також суд дійшов висновку, що розробники перекладали половину цієї переплати на споживачів.

Apple у відповідь заявила, що рішення трибуналу «ігнорує переваги App Store для розробників і користувачів».

