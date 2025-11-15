В Британии мужчина преследовал юрфирму и требовал £1,8 млн — вмешался суд

Высокий суд признал финансовые требования мужчины формой шантажа и запретил ему дальнейшее преследование юристов.

Верховный суд Англии и Уэльса постановил, что мужчина, требовавший от юридической фирмы до £1,8 млн за отказ от обвинений в мошенничестве, фактически придал своим действиям «форму шантажа». Об этом сообщает Law Gazette.

Кампания угроз и требований денег

Эндрю Болдуин, представлявший себя самостоятельно, развернул против юристов, по словам суда, «продолжительную кампанию преследования». Он отправлял все более агрессивные и оскорбительные письма с безосновательными обвинениями и требовал деньги в обмен на то, что не передаст свои жалобы регуляторам или СМИ.

Заместительница судьи Верховного суда Сюзи Алегре, рассматривая дело Travelers Insurance Company Limited & Ors v Andrew Baldwin, выдала в отношении Болдуина постоянный судебный запрет, поскольку он использовал юридические процедуры, чтобы расширить свои претензии.

«Письма и поведение, зафиксированные в феврале–марте 2025 года, очевидно были направлены на то, чтобы выманить все большие суммы денег. Это фактически шантаж», — отметила судья.

Конфликт начался после дела дочери

Болдуин начал давление на лондонскую фирму Owen White Catlin (OWC) после того, как она представляла его дочь в трудовом споре.

После жалоб на якобы подделку документов юридический омбудсмен лишь обязал OWC вернуть £859 в рамках спора о гонорарах. Болдуин, будучи недоволен этим, пришел в офис фирмы без предупреждения, вел себя угрожающе, и сотрудники были вынуждены вызвать полицию.

Позднее его жалобу рассмотрело юридическое регуляторное ведомство SRA — никаких нарушений не нашли.

Требования росли от £108 тыс. до £1,8 млн

По запросу страховщика Travelers национальная юрфирма Mills & Reeve провела проверку обвинений Болдуина. Вывод был однозначным: никаких признаков мошенничества нет, а суммы свыше £1 млн были названы «выдуманными, направленными на запугивание или шантаж».

Болдуин продолжил посещать офис OWC без предупреждения, раздавал листовки прохожим, что снова приводило к вызову полиции. Его финансовые требования стремительно росли:

£108 000 — в феврале 2024 года

£1,8 млн — в январе этого года

Никаких объяснений этим суммам он не предоставил.

«Нетерпимо и опасно»

Судья подчеркнула, что поведение Болдуина давно перешло границу «раздражающего или неприятного»: «Сотрудники были вынуждены вызывать полицию, а постоянный поток угроз и безосновательных обвинений в мошенничестве вызвал серьезный стресс и тревогу. Публичные обвинения в коррупции и невозможность избежать постоянных нападок — это нетерпимо».

