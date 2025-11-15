В Британии мужчина преследовал юрфирму и требовал £1,8 млн — вмешался суд
Верховный суд Англии и Уэльса постановил, что мужчина, требовавший от юридической фирмы до £1,8 млн за отказ от обвинений в мошенничестве, фактически придал своим действиям «форму шантажа». Об этом сообщает Law Gazette.
Кампания угроз и требований денег
Эндрю Болдуин, представлявший себя самостоятельно, развернул против юристов, по словам суда, «продолжительную кампанию преследования». Он отправлял все более агрессивные и оскорбительные письма с безосновательными обвинениями и требовал деньги в обмен на то, что не передаст свои жалобы регуляторам или СМИ.
Заместительница судьи Верховного суда Сюзи Алегре, рассматривая дело Travelers Insurance Company Limited & Ors v Andrew Baldwin, выдала в отношении Болдуина постоянный судебный запрет, поскольку он использовал юридические процедуры, чтобы расширить свои претензии.
«Письма и поведение, зафиксированные в феврале–марте 2025 года, очевидно были направлены на то, чтобы выманить все большие суммы денег. Это фактически шантаж», — отметила судья.
Конфликт начался после дела дочери
Болдуин начал давление на лондонскую фирму Owen White Catlin (OWC) после того, как она представляла его дочь в трудовом споре.
После жалоб на якобы подделку документов юридический омбудсмен лишь обязал OWC вернуть £859 в рамках спора о гонорарах. Болдуин, будучи недоволен этим, пришел в офис фирмы без предупреждения, вел себя угрожающе, и сотрудники были вынуждены вызвать полицию.
Позднее его жалобу рассмотрело юридическое регуляторное ведомство SRA — никаких нарушений не нашли.
Требования росли от £108 тыс. до £1,8 млн
По запросу страховщика Travelers национальная юрфирма Mills & Reeve провела проверку обвинений Болдуина. Вывод был однозначным: никаких признаков мошенничества нет, а суммы свыше £1 млн были названы «выдуманными, направленными на запугивание или шантаж».
Болдуин продолжил посещать офис OWC без предупреждения, раздавал листовки прохожим, что снова приводило к вызову полиции. Его финансовые требования стремительно росли:
- £108 000 — в феврале 2024 года
- £1,8 млн — в январе этого года
Никаких объяснений этим суммам он не предоставил.
«Нетерпимо и опасно»
Судья подчеркнула, что поведение Болдуина давно перешло границу «раздражающего или неприятного»: «Сотрудники были вынуждены вызывать полицию, а постоянный поток угроз и безосновательных обвинений в мошенничестве вызвал серьезный стресс и тревогу. Публичные обвинения в коррупции и невозможность избежать постоянных нападок — это нетерпимо».
