У Британії чоловік переслідував юрфірму і вимагав £1,8 млн — втрутився суд

Високий суд визнав фінансові вимоги чоловіка формою шантажу та заборонив йому подальше переслідування юристів.

Високий суд Англії та Уельсу постановив, що чоловік, який вимагав від юридичної фірми до £1,8 млн за відмову від звинувачень у шахрайстві, фактично вдягнув свої дії у «форму шантажу». Про це повідомляє Law Gazette.

Кампанія погроз і вимог грошей

Ендрю Болдуін, який представляв себе сам, розгорнув проти юристів, за словами суду, «тривалу кампанію переслідування». Він надсилав дедалі більш агресивні й образливі листи з безпідставними звинуваченнями та вимагав гроші в обмін на те, що не передасть свої скарги регуляторам чи медіа.

Заступниця судді Високого суду Сюзі Алегре, розглядаючи справу Travelers Insurance Company Limited & Ors v Andrew Baldwin, видала щодо Болдуіна постійний судовий припис, оскільки він використовував юридичні процедури, щоб розширити свої претензії.

«Листи та поведінка, зафіксовані в лютому–березні 2025 року, очевидно були спрямовані на те, щоб виманити дедалі більші суми грошей. Це фактично шантаж», — зазначила суддя.

Конфлікт почався після справи доньки

Болдуін розпочав тиск на лондонську фірму Owen White Catlin (OWC) після того, як вона представляла його доньку в трудовому спорі.

Після скарг на нібито підробку документів юридичний омбудсман лише зобов’язав OWC повернути £859 у межах спору про гонорари. Болдуін, незадоволений цим, прийшов до офісу фірми без попередження, поводився загрозливо, й співробітники були змушені викликати поліцію.

Пізніше його скаргу розглянуло юридичне регуляторне відомство SRA — жодних порушень не знайшли.

Вимоги зростали від £108 тис до £1,8 млн

На вимогу страховика Travelers національна юрфірма Mills & Reeve провела перевірку звинувачень Болдуіна. Висновок був однозначний: жодних ознак шахрайства немає, а цифри на понад £1 млн назвали «вигаданими, спрямованими на залякування чи шантаж».

Болдуін продовжив відвідувати офіс OWC без попередження, роздавав листівки перехожим, що знову призводило до виклику поліції. Його фінансові вимоги стрімко зростали:

£108 000 — у лютому 2024 року

£1,8 млн — у січні цього року

Жодних пояснень щодо цих сум він не надав.

«Нетерпимо та небезпечно»

Суддя наголосила, що поведінка Болдуіна давно перейшла межу «дратівливої чи неприємної»: «Співробітники були змушені викликати поліцію, а постійний потік погроз і безпідставних звинувачень у шахрайстві спричинив серйозний стрес і тривогу. Публічні обвинувачення в корупції та неможливість уникнути постійних нападок — це нетерпимо».

