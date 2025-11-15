OpenAI запускает групповые чаты в ChatGPT

Теперь в ChatGPT смогут общаться группы до 20 человек.

Фото: openai.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI объявила о запуске групповых чатов в ChatGPT, которые позволят пользователям общаться с искусственным интеллектом вместе с коллегами, друзьями или семьей. Сначала функция станет доступной в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и на Тайване.

Групповые чаты будут функционировать отдельно от личных диалогов, и данные из частных разговоров не будут использоваться. Чтобы создать групповой чат, нужно нажать на значок людей в верхнем правом углу любого разговора. При добавлении участника ChatGPT копирует разговор в новый групповой чат, сохраняя исходный разговор неизменным. В чат можно пригласить от 1 до 20 человек через специальную ссылку, а приглашенные пользователи также могут отправлять приглашения другим.

При первом присоединении к групповому чату или его создании система предлагает создать краткий профиль с именем, никнеймом и фото, чтобы участники видели, кто участвует. Все групповые чаты будут отображаться в отдельном разделе на боковой панели для удобного доступа.

ChatGPT в групповых чатах будет использовать модель GPT-5.1 Auto, которая автоматически подбирает наиболее подходящую модель в зависимости от запроса и тарифного плана пользователя. Пользователи будут иметь доступ к поиску, загрузке фото и файлов, созданию изображений и голосовому вводу.

Лимиты скорости касаются только ответов ChatGPT, тогда как сообщения между участниками не ограничиваются. Каждый ответ чат-бота засчитывается в лимит пользователя, которому он адресован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.