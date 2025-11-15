  1. У світі

OpenAI запускає групові чати в ChatGPT

11:48, 15 листопада 2025
Тепер в ChatGPT зможуть спілкуватися групи до 20 людей.
OpenAI запускає групові чати в ChatGPT
Фото: openai.com
Компанія OpenAI оголосила про запуск групових чатів у ChatGPT, які дозволять користувачам спілкуватися зі штучним інтелектом разом із колегами, друзями чи родиною. Спершу функція стане доступною в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та на Тайвані.

Групові чати функціонуватимуть окремо від особистих діалогів, і дані з приватних розмов не використовуватимуться. Щоб створити груповий чат, потрібно натиснути на значок людей у верхньому правому куті будь-якої бесіди. При додаванні учасника ChatGPT копіює розмову в новий груповий чат, зберігаючи оригінальну бесіду незмінною. До чату можна запросити від 1 до 20 осіб через спеціальне посилання, а запрошені користувачі також можуть надсилати запрошення іншим.

При першому приєднанні до групового чату або його створенні система пропонує створити короткий профіль із ім’ям, нікнеймом і фото, щоб учасники бачили, хто бере участь. Усі групові чати відображатимуться в окремому розділі на бічній панелі для зручного доступу.

ChatGPT у групових чатах використовуватиме модель GPT-5.1 Auto, яка автоматично підбиратиме найвідповіднішу модель залежно від запиту та тарифного плану користувача. Користувачі матимуть доступ до пошуку, завантаження фото й файлів, створення зображень і голосового введення.

Ліміти швидкості стосуються лише відповідей ChatGPT, тоді як повідомлення між учасниками не обмежуються. Кожна відповідь чат-бота зараховується до ліміту користувача, якому вона адресована.

ChatGPT OpenAI ШІ

