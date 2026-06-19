В Великобритании задержали мужчину, бросившего 3-летнего ребенка в вольер с крокодилами

Мальчик находится в больнице с тяжелыми травмами (перелом руки и таза), его состояние критическое, но стабильное.

Фото: Independent

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В графстве Кембриджшир (Великобритания) полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство после того, как он, по данным следствия, бросил 3-летнего мальчика в вольер с крокодилами в зоопарке. Об этом сообщает The Independent.

По словам местного жителя, пожелавшего остаться анонимным, жена владельца зоопарка Трейси Джонсон смогла быстро добраться до вольера и спасти ребенка.

По данным британских СМИ, у мальчика диагностирован перелом руки и таза.

Расследованием занимаются детективы подразделения по расследованию особо тяжких преступлений полиции Кембриджшира. Правоохранители сообщили, что мужчина и ребенок не были знакомы.

После инцидента мальчика доставили в больницу Адденбрук. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

В медицинском учреждении работают специально подготовленные сотрудники, которые оказывают поддержку семье пострадавшего.

Зоопарк, в котором произошел инцидент, содержит более сотни животных и позиционирует себя как заведение с семейными развлечениями. Среди услуг на сайте упоминается, в частности, 30-минутная «процедура кормления крокодилов».

Местные жители отмечают, что не понимают, как ребенок мог оказаться в вольере с крокодилами, поскольку там установлены средства безопасности.

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