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У Великій Британії затримали чоловіка, який кинув 3-річну дитину у вольєр з крокодилами

14:11, 19 червня 2026
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Хлопчик у лікарні з тяжкими травмами (перелом руки та тазу), його стан критичний, але стабільний.
У Великій Британії затримали чоловіка, який кинув 3-річну дитину у вольєр з крокодилами
Фото: Independent
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У графстві Кембриджшир (Велика Британія) поліція заарештувала 30-річного чоловіка за підозрою у замаху на вбивство після того, як він, за даними слідства, кинув 3-річного хлопчика у вольєр з крокодилами в зоопарку. Про це повідомляє The Independent.

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За словами місцевого мешканця, який побажав залишитися анонімним, дружина власника зоопарку Трейсі Джонсон змогла швидко дістатися до вольєра та врятувати дитину.

За даними британських медіа, у хлопчика діагностовано перелом руки та тазу.

Розслідуванням займаються детективи підрозділу з розслідування особливо тяжких злочинів поліції Кембриджширу. Правоохоронці повідомили, що чоловік і дитина не були знайомі.

Після інциденту хлопчика доставили до лікарні Адденбрук. Його стан оцінюється як критичний, але стабільний.

У медзакладі працюють спеціально підготовлені співробітники, які надають підтримку родині постраждалого.

Зоопарк, у якому стався інцидент, утримує понад сотню тварин і позиціонує себе як заклад із сімейними розвагами. Серед послуг на сайті згадується, зокрема, 30-хвилинна «процедура годування крокодилів».

Місцеві мешканці зазначають, що не розуміють, як дитина могла опинитися у вольєрі з крокодилами, оскільки там встановлені засоби безпеки.

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