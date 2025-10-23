На парковках появятся паркоместа для семей с детьми до 3 лет, — Рада проголосовала законопроект

Количество таких паркомест должно составлять не менее 5%.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №12437 о специальных парковочных местах для родителей с маленькими детьми. «За» проголосовали 276 народных депутатов.

Целью законопроекта является обеспечение комфорта и усиление безопасности водителей, перевозящих детей в возрасте до трёх лет, а также содействие развитию системы парковки в стране.

Этот закон вносит изменения в статью 25 Закона Украины «О дорожном движении», которыми предусмотрено:

обязать владельцев специально оборудованных или отведённых площадок для парковки обеспечивать выделение и обустройство в пределах площадок мест для парковки транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трёх лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве;

определить количество мест, предназначенных для парковки указанных транспортных средств (не менее 5% от общего количества мест, но не менее одного места), с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой;

установить, что Порядок определения специально оборудованных или отведённых площадок с местами для парковки транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трёх лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве, особенности обустройства этих парковочных мест, их обозначение, подтверждение права на парковку транспортных средств, а также установление (нанесение) соответствующего опознавательного знака на транспортные средства, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трёх лет, будет устанавливать Кабинет Министров Украины;

определить, что органы государственной власти и органы местного самоуправления должны способствовать созданию владельцами специально оборудованных или отведённых площадок для парковки отдельных парковочных мест для транспортных средств, которыми управляют водители — беременные женщины, пожилые люди и ветераны.

