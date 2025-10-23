Практика судів
На парковках зʼявляться паркомісця для сімей з дітьми до 3 років, — Рада підтримала законопроект

11:59, 23 жовтня 2025
Кількість таких паркомісць має становити щонайменше 5%.
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №12437 про спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми. "За" проголосували 276 нардепів.

Метою законопроекту є забезпечення комфорту та посилення безпеки водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, а також сприяння розвитку системи паркування у країні.

Цей закон вносить зміни до статті 25 Закону України «Про дорожній рух», якими передбачено:

  • зобов’язати власників спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечувати виділення та облаштування в межах майданчиків місць для паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі;
  • визначити кількість місць, призначених для паркування зазначених транспортних засобів (не менше 5% загальної кількості місць, але не менше одного місця), з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою;
  • встановити, що Порядок визначення спеціально обладнаних чи відведених майданчиків із місцями для паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі, особливості облаштування цих паркувальних місць, їх позначення, підтвердження права на паркування транспортних засобів, а також установлення (нанесення) відповідного розпізнавального знаку на транспортні засоби, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років, встановлюватиме Кабінет Міністрів України;
  • визначити, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають сприяти створенню власниками спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування окремих паркувальних місць для транспортних засобів, якими керують водії – вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани.

