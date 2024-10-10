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Мощный ураган Милтон достиг Флориды - фиксируют первые разрушения, видео

08:25, 10 октября 2024
Милтон, обрушившийся на Флориду, вызвал также серию торнадо и отключение энергоснабжения.
Мощный ураган Милтон достиг Флориды - фиксируют первые разрушения, видео
Ураган Милтон бушует во Флориде / Фото: EPA
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Ураган «Милтон» достиг берега близ Сиеста-Ки в штате Флорида как шторм 3-й категории со скоростью ветра более 190 км/ч и еще более сильными порывами. Об этом сообщает CNN.

Национальный центр ураганов назвал «Милтон» чрезвычайно опасным. Отмечают, что шторм способен повлечь за собой смертельные штормовые волны, сильные ветры и внезапные наводнения в центральной части Флориды.

Ураган продолжает создавать опасные для жизни штормовые волны, проливные дожди и порывы ветра как поблизости, так и на значительном расстоянии от места, где его центр вышел на берег.

Первый удар стихии приняли на себя Сиеста Ки, известная своей полосой песчаных пляжей, а также густонаселенный район Тампа-Бэй. Сообщается также о последствиях от стихии в районах городов Сент-Питерсбург, Сарасота и Форт Майерс.

По данным PowerOutage.us, отключения электроэнергии по всей Флориде продолжают применять, поскольку ураган Милтон обрушивается в глубь страны. В настоящее время обесточено уже до 2 миллионов домов и предприятий.

В городе Сент-Питерсбург за три часа выпало почти 23 сантиметра осадков: это трехмесячная средняя норма дождя для этого города. В то же время в Тампе объявлен высокий уровень опасности наводнений, поскольку выпало от 25 до 35 см осадков.

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