Россия атаковала авиабомбами Херсонский онкоцентр – фото

Россия применила управляемые авиабомбы, онкоцентр претерпел значительные разрушения, но обошлось без жертв.

Фото: Александр Прокудин

20 декабря вечером россия нанесла удар по Херсонскому региональному онкоцентру, использовав две управляемые авиабомбы. Об этом сообщили Министерство здравоохранения Украины и председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Согласно информации Минздрава, медицинское учреждение претерпело значительные разрушения, но все пациенты и медработники, находившиеся в укрытии, остались невредимыми. Отмечено, что это уже очередной акт террора со стороны России, направленный на уничтожение важных для жизни инфраструктурных объектов.

«Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, которая целенаправленно уничтожает все важное для жизни», - отметил Александр Прокудин.

Фото: Александр Прокудин

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