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Росія атакувала авіабомбами Херсонський онкоцентр – фото

10:53, 21 грудня 2024
Росія застосувала керовані авіабомби, онкоцентр зазнав значних руйнувань, але обійшлося без жертв.
Росія атакувала авіабомбами Херсонський онкоцентр – фото
Фото: Олександр Прокудін
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20 грудня ввечері росія завдала удар по Херсонському регіональному онкоцентру, використавши дві керовані авіабомби. Про це повідомили Міністерство охорони здоров’я України та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Згідно з інформацією МОЗ, медичний заклад зазнав значних руйнувань, але всі пацієнти та медпрацівники, що перебували в укритті, залишилися неушкодженими. Відзначено, що це вже черговий акт терору з боку Росії, спрямований на знищення важливих для життя інфраструктурних об'єктів.

«Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресорки, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя», — зазначив Олександр Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

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