У Гідропарку у Києві спалахнув ресторан, фото

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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На території столичного Гідропарку сталася пожежа в недіючій будівлі закладу громадського харчування. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Києві.

«18 грудня о 18:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Броварському, що у Дніпровському районі.

У ході розвідки вогнеборці виявили, що сталось загоряння в одноповерховій деревʼяній недіючій будівлі закладу громадського харчування», - повідомили у ДСНС.

В ході гасіння з будівлі винесли вуглекислотний балон.

Як вказується, жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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