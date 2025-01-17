В Киеве проведут ланчи для маленьких зубренят – фото

Каждый родившийся теленок зубра становится участником международной программы по сохранению исчезающих видов.

В столице в выходные в КиевЗоо проведут ланчи для семьи зубров. Как указывают в КГГА, во время обедов посетители смогут увидеть, как животные наслаждаются едой, и узнать больше об их пищевых предпочтениях.

В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения рассказывают, что зубренята UKазка и UKлейка уже хорошо освоили рацион взрослых зубров, хотя все еще не отказываются от маминого молока.

Указывается, что каждое рождение теленка зубра является кладом племенной работы и сразу становится участником международной программы по сохранению исчезающих видов.

Ланчи начнутся в 12:00 и будут проходить в начале копытного ряда.

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