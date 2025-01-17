В Киеве начался процесс уборки сгоревших автомобилей с улиц города – видео

Как происходит очистка улиц столицы показали на видео.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в начали уборку улиц столицы от поврежденных автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов, ведь они, в частности, сужают проезд для спасательной техники.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, работы по очистке продолжаются с 16 января.

«На сегодняшний день в Киеве зафиксировано более тысячи заброшенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушения и убийства являются главной целью. В то же время многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок», — отметил начальник КГВА.

Как происходит очистка улиц столицы – на видео ниже:

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