У Києві розпочався процес прибирання згорілих автомобілів з вулиць міста – відео

Як відбувається очищення вулиць столиці показали на відео.

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві почали прибирання вулиць столиці від пошкоджених автівок, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів, адже вони, зокрема, звужують проїзд для рятувальної техніки.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, роботи з очищення тривають з 16 січня.

«На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати», — зазначив начальник КМВА.

Як відбувається очищення вулиць столиці – на відео нижче:

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