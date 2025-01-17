У Києві проведуть ланчі для маленьких зубренят – фото

Кожне народжене теля зубра стає учасником міжнародної програми із збереження зникаючих видів.

У столиці на вихідних у КиївЗоо проведуть ланчі для родини зубрів. Як вказують у КМДА, під час обідів відвідувачі зможуть побачити, як тварини смакують їжу, та дізнатися більше про їхні харчові вподобання.

У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення розповідають, що зубренята UKазка та UKлійка вже добре освоїли раціон дорослих зубрів, хоча все ще не відмовляються від маминого молока.

Вказується, що кожне народження теля зубра є скарбом племінної роботи і одразу стає учасником міжнародної програми із збереження зникаючих видів.

Ланчі розпочнуться о 12:00 та проходитимуть на початку копитного ряду.

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