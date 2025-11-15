Пенсионеров пугают «потерей пенсии» — в Пенсионном фонде сделали заявление

В Пенсионном фонде предупредили о фейках относительно «подтверждения возраста» для получения пенсии.

Фото: Pexels

В Пенсионном фонде Украины заявили о новой волне информационных манипуляций, распространяющихся в соцсетях и мессенджерах. В некоторых Telegram-каналах появились фейковые сообщения якобы от имени ПФУ о необходимости «подать заявление», чтобы подтвердить свой возраст и не потерять пенсионные выплаты.

В Фонде подчеркивают: эта информация не соответствует действительности.

Никаких заявлений для «подтверждения возраста» подавать не нужно

Все действия, связанные с назначением, начислением, приостановлением или прекращением пенсионных выплат, строго регулируются законодательством Украины. Любые изменения в этих процедурах могут происходить только на основании решений Верховной Рады или Кабинета Министров, а не через сообщения в соцсетях.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что распространение подобных фейков является элементом информационных манипуляций, которые могут навредить пользователям.

