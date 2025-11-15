  1. Суспільство

Пенсіонерів лякають «втратою пенсії» – у Пенсійному Фонді зробили заяву

07:18, 15 листопада 2025
У Пенсійному фонді попередили про фейки щодо «підтвердження віку» для отримання пенсії.
Пенсіонерів лякають «втратою пенсії» – у Пенсійному Фонді зробили заяву
Фото: Pexels
У Пенсійному фонді України заявили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій, що поширюються в соцмережах і месенджерах. У деяких Telegram-каналах з’явилися фейкові повідомлення нібито від імені ПФУ про необхідність «подати заяву», щоб підтвердити свій вік і не втратити пенсійні виплати.

У Фонді наголошують: така інформація не відповідає дійсності.

Жодних заяв для «підтвердження віку» подавати не потрібно

Усі дії, пов’язані з призначенням, нарахуванням, зупиненням або припиненням пенсійних виплат, чітко регулюються законодавством України. Будь-які зміни в цих процедурах можуть відбуватися лише на підставі рішень Верховної Ради або Кабінету Міністрів, а не через повідомлення в соцмережах.

У Пенсійному фонді наголошують, що поширення таких фейків є елементом інформаційних маніпуляцій, які можуть нашкодити користувачам.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

