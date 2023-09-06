Нацбанк презентовал памятную монету «Военная разведка Украины», фото

Ко Дню военной разведки Украины НБУ представил памятную монету с эмблемой ГУР и девизом разведчиков.

Источник фото: НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов представили специальную памятную монету «Военная разведка Украины», посвященную Дню военной разведки, который в Украине празднуют 7 сентября, – сообщили в Национальном банке.

«Успехи и достижения разведчиков обычно не являются общеизвестными, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки. Эта монета – посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших воинов», – отметил Пышный.

На одной из сторон новой памятной монеты размещена эмблема Главного управления разведки. С другой стороны издателя расположен известный девиз военных разведчиков, выраженный на латинском языке - SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS («Мудрый властвует над звездами»). В центре композиции, на фоне поверхности Земли, изображена сова, которая с мудростью пронзает мечом границы территории страны-агрессора.

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