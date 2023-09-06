Нацбанк презентував пам'ятну монету «Воєнна розвідка України», фото

До Дня воєнної розвідки України НБУ презентував пам'ятну монету з емблемою ГУР та девізом розвідників.

Джерело фото: НБУ

Глава Національного банку України Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов представили спеціальну пам'ятну монету «Воєнна розвідка України», присвячену до Дня воєнної розвідки, який в Україні святкують 7 вересня, – повідомили в Національному банку.

«Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Ця монета – присвята справжній непереможності та силі духу наших воїнів», – зазначив Пишний.

На одному з боків нової пам'ятної монети розміщено емблему Головного управління розвідки. З іншого боку видавця розташовано відомий девіз військових розвідників, виражений латинською мовою – SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS («Мудрий панує над зірками»). У центрі композиції, на тлі поверхні Землі, зображено сову, що з мудрістю пронизує мечем межі території країни-агресора.

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