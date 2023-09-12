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В Киеве заметили редкий Mercedes Brabus, фото

23:03, 12 сентября 2023
В мире есть всего десять таких автомобилей.
В Киеве заметили редкий Mercedes Brabus, фото
Фото: topgir.com.ua
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На улицах столицы был замечен редкий Brabus E V12 Black Baron 2009 года. Этот автомобиль был выпущен лимитированной серией из 10 единиц, передает ТопЖир.

Проект E V12 Black Baron от Brabus – это тюнинг Mercedes E-Class W212. Седан серьезно доработали, а его цена в 2009 году достигла 600 тысяч евро.

Главная изюминка Brabus E V12 Black Baron прячется под капотом. Автомобиль оснастили 6,3-литровым V12 с двумя турбинами, развивающим 800 л. с. и 1420 Нм.

Этот Mercedes E-Class разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч – за 9,9 с. Максимальная скорость составляет 370 км/ч.

Фото: topgir.com.ua

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