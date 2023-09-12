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У Києві помітили рідкісний Mercedes Brabus, фото

23:03, 12 вересня 2023
У світі є всього десять таких автомобілів.
У Києві помітили рідкісний Mercedes Brabus, фото
Фото: topgir.com.ua
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На вулицях столиці був помічений рідкісний Brabus E V12 Black Baron 2009 року. Цей автомобіль був випущений лімітованою серією з 10 авто, передає ТопЖир.

Проект E V12 Black Baron від Brabus — це тюнінг Mercedes E-Class W212. Седан серйозно допрацювали, а його ціна в 2009 році досягла 600 000 євро.

Головна «родзинка» Brabus E V12 Black Baron ховається під капотом. Автомобіль оснастили 6,3-літровим V12 з двома турбінами, що розвиває 800 к. с. і 1420 Нм.

Цей Mercedes E-Class розганяється до 100 км/год за 3,7 с, а до 200 км/год — за 9,9 с. Максимальна швидкість становить 370 км/год. 

Фото: topgir.com.ua

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