В Киеве открыли новую часть Большой кольцевой: Кличко показал фото

В столице открыли новую часть Большой кольцевой от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Источник фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 5 декабря была открыта новая часть Большой кольцевой от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.

По его словам, завершено строительство нового – уже третьего – участка Большой кольцевой дороги.

«Начали возводить эти новые участки с 2016 года. Фактически это Северная объездная дорога столицы.

Сегодня открыли новую часть Большой кольцевой от ул. Богатырской к Оболонскому проспекту», - сообщил он.

Также Кличко добавил, что с сегодняшнего дня уже уменьшатся пробки на улице Богатырской, потому что часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, по Оболонскому проспекту.

Источник фото: Виталий Кличко

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