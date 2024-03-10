В Киеве занялась СТО в Голосеевском районе, фото

В Голосеевском районе столицы спасатели ликвидировали пожар на станции технического обслуживания.
Как сообщили в ГСЧС, информация о пожаре поступила 10 марта в 11:33. Уже в 12:11 огонь на площади 80 кв.м удалось ликвидировать.
Возгорание возникло в помещении СТО, отметили в Службе.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Также сегодня стало известно о возгорании травяного настила и камыша вблизи озера Вырлица.
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