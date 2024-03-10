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  1. В мире

В США миллиардерша случайно заехала в пруд на автомобиле Tesla и погибла

21:40, 10 марта 2024
Инцидент произошел на ранчо в Техасе.
В США миллиардерша случайно заехала в пруд на автомобиле Tesla и погибла
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В США погибла 50-летняя Анджела Чао, наследница крупной судоходной компании. Она случайно заехала в водоем на машине Tesla Model X и не смогла выбраться из нее, передает Bild.

Как отмечает издание, трагедия произошла еще месяц назад, но подробности стали известны только сейчас.

10 февраля бизнесвумен уехала со своими друзьями на ранчо в Техасе. После ужина Чао решила навестить сына в главном доме. Поскольку в тот день было холодно, она села в свою машину Tesla Model X, хотя пешком могла дойти за 4 минуты.

Чао хотела развернуться, утверждает Wall Street Journal, но слишком сильно сдала назад и съехала на автомобиле в пруд. Машина начала тонуть, а предпринимательница в панике принялась звонить друзьям.

Спасатели приехали по вызову через 24 минуты, к тому времени Tesla полностью ушла под воду.

При этом команда водолазов по неизвестным причинам не приехала, а план по вытаскиванию автомобиля из пруда провалился из-за слишком короткого буксировочного троса. Когда спасатели все-таки достали машину из воды, Анджела Чао была уже мертва.

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