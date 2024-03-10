У США мільярдерка випадково заїхала у ставок на автомобілі Tesla і загинула

Інцидент стався на ранчо у Техасі.

У США загинула 50-річна Анджела Чао, спадкоємиця великої судноплавної компанії. Вона випадково заїхала у водойму на машині Tesla Model X і не змогла вибратися з неї, передає Bild.

Як зазначає видання, трагедія сталася ще місяць тому, але подробиці стали відомі лише зараз.

10 лютого бізнес-леді поїхала зі своїми друзями на ранчо в Техасі. Після вечері Чао вирішила відвідати сина у головному будинку. Оскільки в той день було холодно, вона сіла у свою машину Tesla Model X, хоч пішки могла дійти за 4 хвилини.

Чао хотіла розвернутися, стверджує Wall Street Journal, але надто далеко здала назад і з'їхала автомобілем у ставок. Машина почала тонути, а підприємниця в паніці почала дзвонити друзям.

Рятувальники приїхали на виклик через 24 хвилини, на той час Tesla повністю пішла під воду.

При цьому команда водолазів з невідомих причин не приїхала, а план з витягування автомобіля з ставка провалився через занадто короткий трос. Коли рятувальники таки дістали машину з води, Анджела Чао була вже мертва.

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