Верховный Суд решил, что назначение участнику боевых действий пенсии по возрасту не является основанием для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации

Мужчина просил обязать воинскую часть уволить его с военной службы в связи с назначением досрочной пенсии по возрасту как лицу, которому предоставлен статус участника боевых действий – как Верховный Суд аргументировал отказ

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Назначение участнику боевых действий пенсии по возрасту из пункта 4 ч. 1 статьи 115 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» не является надлежащим и достаточным основанием для увольнения его с военной службы по призыву во время мобилизации и действия военного положения.

Об этом указал в постановлении от 23 января 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда (судья-докладчик – Андрей Жук, судьи Наталья Мартынюк и Мирослава Билак) по делу №420/30545/23.

Історія справи

Учасник бойових дій 55 років звернувся до суду із позовом до військової частини, в якому просив суд:

визнати протиправними дії уповноважених осіб в/ч щодо усної відмови 27.10.2023 атестаційною комісією військової частини під час розгляду рапорту про звільнення з військової служби;

зобов`язати уповноважених осіб в/ч звільнити позивача з військової служби на підставі статті 115 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» у зв`язку з призначенням дострокової пенсії за віком як особі, якій надано статус учасника бойових дій

стягнути з відповідача моральну шкоду внаслідок прийняття протиправного рішення щодо незвільнення зі служби у розмірі 50 000 грн за кожен місяць, починаючи з дня висловлення усної відмови у звільненні до дня ухвалення остаточного рішення по даній справі.

Позивач зазначив, що у зв`язку з досягненням пенсійного віку та достроковим виходом на пенсію, що передбачено статтею 115 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV для осіб, що мають статус учасника бойових дій – 55 років та за наявністю страхового стажу 25 років, задля реалізації свого права виходу на пенсію, ним 23.10.2023 було подано рапорт до в/ч про звільнення його з військової служби на підставі зазначеної норми. 27.10.2023 атестаційною комісією йому відмовлено.

Зміст рішень судів

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 25.03.2024, залишеним без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 22.07.2024, відмовлено у задоволенні позову.

Суди вказали, що позивач проходить військову службу за призовом по мобілізації під час дії воєнного стану, з огляду на що дія положень ч. 10 статті 26 Закону №2232-XII щодо звільнення з військової служби до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі не розповсюджується на позивача.

Призначення позивачу пенсії за віком на підставі пункту 4 ч. 1 статті 115 Закону №1058-IV, згідно приписів Закону №2232-XII, не є належною та достатньою підставою для звільнення позивача з військової служби за призовом по мобілізації під час дії воєнного стану.

Представник позивача звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою.

Вказав на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування у подібних правовідносинах положень статті 115 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» у взаємозв`язку з положенням статей 22 та 26 Закону «Про військовий обов`язок та військову службу».

Звертає увагу, що позивач, окрім статусу учасника бойових дій, отримав нагороду ветеран війни від 7.07.2023, і ним, як військовослужбовцем Збройних Сил України, повною мірою було виконано конституційний обов`язок із захисту Вітчизни.

Зміни до статті 115 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», якими було внесені зміни щодо переліку осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії і включено категорію осіб «особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 20 і 21 статті 6» були внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016.

Водночас зміни до пункту 7 ч. 1 статті 22 Закону «Про військовий обов`язок та військову службу» були внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов`язку та проходження військової служби» від 17.10.2019. Отже, на переконання скаржника, права, гарантовані законом, що був прийнятий раніше, порушуються прийняттям змін до Закону «Про військовий обов`язок та військову службу», що суперечить як положенням частини третьої статті 22 Конституції, так і рішенням Конституційного Суду України.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що вірними є висновки судів попередніх інстанцій про те, що приписи законодавства чітко передбачають вичерпний перелік підстав для звільнення з військової служби військовослужбовців за призовом за мобілізацією під час дії воєнного стану, а саме, зокрема, у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – 60 років.

Позивач був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та на час виникнення спірних правовідносин йому виповнилося 55 років, тобто, він не досяг встановленого граничного віку перебування на військовій службі (60 років).

Поряд з цим, з жовтня 2023 року позивачу ГУПФ в Донецькій області призначено дострокову пенсію за віком на підставі пункту 4 ч. 1 статті 115 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Військовослужбовці, які набули права на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і до досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій службі залишилося 5 і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених підпунктами "в" пунктів 1 частин 5 і 6 статті 26 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу».

Згідно із підпунктом «в» пункту 1 ч. 5 статті 26 Закону №2232-XII контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах у мирний час за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Підпунктом «в» пункту ч. 6 статті 26 Закону №2232-XII визначено, що військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби на підставах у мирний час за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Як зазначив Верховний Суд, приписи встановлюють підстави для звільнення з військової служби виключно у мирний час та виключно для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також військовослужбовців, які проходять кадрову військову службу, які (приписи та підстави), виходячи із встановлених обставин справи та характеру спірних правовідносин, не можуть застосовуватися до позивача під час дії правового режиму воєнного стану, та як військовослужбовця, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Таким чином, вірними є висновки судів попередніх інстанцій про те, що дія положень частини десятої статті 26 Закону №2232-XII щодо звільнення з військової служби до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі не розповсюджується на позивача, а призначення йому пенсії за віком на підставі пункту 4 частини першої статті 115 Закону №1058-IV, згідно приписів Закону №2232-XII, не є належною та достатньою підставою для звільнення позивача з військової служби за призовом під час мобілізації та дії воєнного стану. Суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, дійшов вірного висновку про відсутність підстав для задоволення цього адміністративного позову.

Колегія суддів Верховного Суду також відхиляє посилання представника позивача на звуження змісту прав позивача як військовослужбовця, оскільки зміни в законодавстві, на які посилається скаржник, мали місце до вступу позивача на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Наведені вище положення спеціального законодавства є чинними та неконституційними у встановлений законодавством порядок не визнавалися.

«З огляду на те, що предметом розгляду даної справи є відмова військової частини у звільненні позивача з військової служби через дострокове призначення останньому пенсії за віком, то судами попередніх інстанцій правильно було відхилено посилання позивача на наявність в нього низки захворювань, які пов`язані з проходженням військової служби» - зазначив Верховний Суд.

Отже, судді Верховного Суду вирішили залишити касаційну скаргу військовослужбовця без задоволення.

Автор: Наталя Мамченко

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